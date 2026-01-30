SAP Aktie

SAP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

30.01.2026 12:59:08

EQS-DD: SAP SE: Dominik Asam, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

30.01.2026 / 12:57 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Dominik
Nachname(n): Asam

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
SAP SE

b) LEI
529900D6BF99LW9R2E68 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0007164600

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
168,92 EUR 13.344,68 EUR
169,00 EUR 97.851,00 EUR
168,98 EUR 31.599,26 EUR
169,06 EUR 70.836,14 EUR
169,04 EUR 41.921,92 EUR
168,94 EUR 25.341,00 EUR
169,12 EUR 18.941,44 EUR
169,10 EUR 18.770,10 EUR
169,16 EUR 19.115,08 EUR
169,18 EUR 25.546,18 EUR
169,20 EUR 22.672,80 EUR
169,24 EUR 18.108,68 EUR
169,26 EUR 71.935,50 EUR
169,28 EUR 220.910,40 EUR
169,30 EUR 79.063,10 EUR
169,32 EUR 14.222,88 EUR
169,34 EUR 14.224,56 EUR
169,38 EUR 18.293,04 EUR
169,40 EUR 25.579,40 EUR
169,36 EUR 42.678,72 EUR
169,02 EUR 41.578,92 EUR
168,96 EUR 19.768,32 EUR
169,22 EUR 17.937,32 EUR
169,08 EUR 19.613,28 EUR
169,14 EUR 25.201,86 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
169,1759 EUR 1.015.055,5800 EUR

e) Datum des Geschäfts
30.01.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETR


30.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf
Deutschland
Internet: www.sap.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




103046  30.01.2026 CET/CEST





