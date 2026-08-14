SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
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14.08.2026 13:28:03
EQS-DD: SAP SE: Gina Vargiu-Breuer, buy
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
14.08.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|SAP SE
|Dietmar-Hopp-Allee 16
|69190 Walldorf
|Germany
|Internet:
|www.sap.com
|LEI Code:
|529900D6BF99LW9R2E68
|End of News
|EQS News Service
|
106624 14.08.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu SAP SE
|
14.08.26
|Börse Frankfurt: TecDAX legt schlussendlich zu (finanzen.at)
|
14.08.26
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 schwächelt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
|
14.08.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
14.08.26
|Freundlicher Handel: DAX verbucht letztendlich Zuschläge (finanzen.at)
|
14.08.26
|EQS-PVR: SAP SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
14.08.26
|EQS-PVR: SAP SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
14.08.26
|XETRA-Handel: So performt der LUS-DAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
14.08.26
|Freundlicher Handel: DAX mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu SAP SE
|28.07.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.07.26
|SAP Buy
|UBS AG
|27.07.26
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.07.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.07.26
|SAP Buy
|UBS AG
|27.07.26
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.04.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|27.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.06.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|SAP SE
|179,90
|-0,51%
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