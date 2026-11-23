SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|
23.11.2026 12:00:53
EQS-DD: SAP SE: Gina Vargiu-Breuer, buy
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
23.11.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|SAP SE
|Dietmar-Hopp-Allee 16
|69190 Walldorf
|Germany
|Internet:
|www.sap.com
|LEI Code:
|529900D6BF99LW9R2E68
|End of News
|EQS News Service
|
108262 23.11.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu SAP SE
|
12:26
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX am Montagmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
12:26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX notiert mittags im Plus (finanzen.at)
|
12:26
|DAX aktuell: DAX in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
12:00
|EQS-DD: SAP SE: Gina Vargiu-Breuer, Kauf (EQS Group)
|
12:00
|EQS-DD: SAP SE: Gina Vargiu-Breuer, buy (EQS Group)
|
09:28
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
09:28
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Start fester (finanzen.at)
|
09:28
|Aufschläge in Frankfurt: DAX verbucht zum Start des Montagshandels Zuschläge (finanzen.at)
Analysen zu SAP SE
|09.11.26
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|09.11.26
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|09.11.26
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.04.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|SAP Neutral
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|SAP SE
|184,04
|2,15%
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