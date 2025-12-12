EQS-DD: SAP SE: Muhammad Alam, Erhalt von 1929 SAP-Aktien im Rahmen der Teilnahme am SAP-Mitarbeiterbeteiligungsprogramm „MOVE SAP“.



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



12.12.2025 / 16:51 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Muhammad Nachname(n): Alam

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

SAP SE

b) LEI

529900D6BF99LW9R2E68

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0007164600

b) Art des Geschäfts

Erhalt von 1929 SAP-Aktien im Rahmen der Teilnahme am SAP-Mitarbeiterbeteiligungsprogramm „MOVE SAP“. Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 0,0000 EUR 0,0000 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 0,0000 EUR 0,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

10.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

