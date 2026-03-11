SAP Aktie

11.03.2026 19:35:10

EQS-DD: SAP SE: Muhammad Alam, Erhalt von 1929 SAP-Aktien im Rahmen der Teilnahme am SAP-Mitarbeiterbeteiligungsprogramm „MOVE SAP“.




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

11.03.2026 / 19:33 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Muhammad
Nachname(n): Alam

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
SAP SE

b) LEI
529900D6BF99LW9R2E68 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0007164600

b) Art des Geschäfts
Erhalt von 1929 SAP-Aktien im Rahmen der Teilnahme am SAP-Mitarbeiterbeteiligungsprogramm „MOVE SAP“.
Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
0,0000 EUR 0,0000 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
0,0000 EUR 0,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
10.03.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


11.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf
Deutschland
Internet: www.sap.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




103630  11.03.2026 CET/CEST





