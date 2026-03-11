SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|
11.03.2026 19:35:10
EQS-DD: SAP SE: Muhammad Alam, Erhalt von 1929 SAP-Aktien im Rahmen der Teilnahme am SAP-Mitarbeiterbeteiligungsprogramm „MOVE SAP“.
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SAP SE
|Dietmar-Hopp-Allee 16
|69190 Walldorf
|Deutschland
|Internet:
|www.sap.com
|
103630 11.03.2026 CET/CEST
