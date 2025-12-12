SAP Aktie

SAP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.12.2025 16:52:17

EQS-DD: SAP SE: Muhammad Alam, Receipt of 1929 SAP shares in connection with participation in the SAP employee participation programme ‘MOVE SAP’.




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

12.12.2025 / 16:51 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Muhammad
Last name(s): Alam

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
SAP SE

b) LEI
529900D6BF99LW9R2E68 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE0007164600

b) Nature of the transaction
Receipt of 1929 SAP shares in connection with participation in the SAP employee participation programme ‘MOVE SAP’.
Transaction linked to the exercise of share option programmes

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
0.0000 EUR 0.0000 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
0.0000 EUR 0.0000 EUR

e) Date of the transaction
10/12/2025; UTC+1

f) Place of the transaction
Outside a trading venue


12.12.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News















Language: English
Company: SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf
Germany
Internet: www.sap.com



 
End of News EQS News Service




102388  12.12.2025 CET/CEST





Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu SAP SEmehr Nachrichten

Aktien von SAP, NVIDIA, Softbank & Co. unter Druck: Technologieaktien reagieren sensibel auf Oracle-Zahlen

Nach Oracle-Zahlen Am Donnerstag rutschen die Aktien großer Techkonzerne reihenweise ab. Schuld ist der US-Konzern Oracle, der die komplette Branchen belastet.

16:57
 EQS-DD: SAP SE: Eva Klein, Erhalt von 16 SAP-Aktien im Rahmen der Teilnahme am SAP-Mitarbeiterbeteiligungsprogramm „MOVE SAP“. (EQS Group)
16:57
 EQS-DD: SAP SE: Eva Klein, Receipt of 16 SAP shares in connection with participation in the SAP employee participation programme ‘MOVE SAP’. (EQS Group)
16:52
 EQS-DD: SAP SE: Muhammad Alam, Receipt of 1929 SAP shares in connection with participation in the SAP employee participation programme ‘MOVE SAP’. (EQS Group)
16:52
 EQS-DD: SAP SE: Muhammad Alam, Erhalt von 1929 SAP-Aktien im Rahmen der Teilnahme am SAP-Mitarbeiterbeteiligungsprogramm „MOVE SAP“. (EQS Group)
16:46
 EQS-DD: SAP SE: Sebastian Steinhäuser, Receipt of 2360 SAP shares in connection with participation in the SAP employee participation programme ‘MOVE SAP’. (EQS Group)
16:46
 EQS-DD: SAP SE: Sebastian Steinhäuser, Erhalt von 2360 SAP-Aktien im Rahmen der Teilnahme am SAP-Mitarbeiterbeteiligungsprogramm „MOVE SAP“. (EQS Group)
16:40
 EQS-DD: SAP SE: Dr. Eberhard Schick, Receipt of 32 SAP shares in connection with participation in the SAP employee participation programme ‘MOVE SAP’. (EQS Group)
16:40
 EQS-DD: SAP SE: Dr. Eberhard Schick, Erhalt von 32 SAP-Aktien im Rahmen der Teilnahme am SAP-Mitarbeiterbeteiligungsprogramm „MOVE SAP“. (EQS Group)

Analysen zu SAP SEmehr Analysen

07:58 SAP Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.12.25 SAP Buy UBS AG
04.12.25 SAP Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.11.25 SAP Buy UBS AG
30.10.25 SAP Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

SAP SE 208,45 -0,93% SAP SE

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.12.25 Stanley Druckenmiller 2025: So hat sich sein Portfolio im dritten Quartal verändert
09.12.25 Umstrukturierung des Depots von Fisher Asset Management: So positionierte sich Ken Fisher im dritten Quartal 2025
08.12.25 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
08.12.25 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX stabil -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen gehen deutlich fester ins Wochenende
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Freitag leichter, während der deutsche Leitindex leicht abwärts tendiert. Die US-Börsen präsentieren sich zum Wochenschluss uneinheitlich. Vor dem Wochenende verzeichneten die Börsen in Fernost teilweise deutliche Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen