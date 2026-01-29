SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|
29.01.2026 12:18:27
EQS-DD: SAP SE: Sebastian Steinhäuser, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
29.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SAP SE
|Dietmar-Hopp-Allee 16
|69190 Walldorf
|Deutschland
|Internet:
|www.sap.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
103012 29.01.2026 CET/CEST
