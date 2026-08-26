SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|
26.08.2026 15:11:45
EQS-DD: SAP SE: Thomas Heinrich Saueressig, buy
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
26.08.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|SAP SE
|Dietmar-Hopp-Allee 16
|69190 Walldorf
|Germany
|Internet:
|www.sap.com
|LEI Code:
|529900D6BF99LW9R2E68
|End of News
|EQS News Service
|
106786 26.08.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu SAP SE
|
17:58
|Börse Frankfurt: TecDAX fällt letztendlich (finanzen.at)
|
17:58
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
17:58
|Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht schlussendlich Zuschläge (finanzen.at)
|
17:58
|Freundlicher Handel: LUS-DAX schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.at)
|
17:58
|Börse Frankfurt in Grün: DAX verbucht zum Ende des Mittwochshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
15:58
|Schwacher Handel: TecDAX am Mittwochnachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
15:58
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX in Grün (finanzen.at)
|
15:58
|XETRA-Handel: DAX am Nachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
Analysen zu SAP SE
|06:38
|SAP Neutral
|UBS AG
|28.07.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.07.26
|SAP Buy
|UBS AG
|06:38
|SAP Neutral
|UBS AG
|28.07.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.07.26
|SAP Buy
|UBS AG
|24.07.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.04.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|06:38
|SAP Neutral
|UBS AG
|27.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|SAP SE
|180,60
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