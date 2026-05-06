Sartorius vz. Aktie

Sartorius vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631

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06.05.2026 14:22:11

EQS-DD: Sartorius AG: Dr. Alexandra Gatzemeyer, Erwerb von 5203 Stammaktien als aktienbasierter Vergütungsbestandteil aufgrund Eintritts der entsprechenden vertraglichen Bedingung




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

06.05.2026 / 14:20 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: Dr.
Vorname: Alexandra
Nachname(n): Gatzemeyer

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
SARTORIUS AG

b) LEI
529900EQV2DY4FOAMU38 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0007165607

b) Art des Geschäfts
Erwerb von 5203 Stammaktien als aktienbasierter Vergütungsbestandteil aufgrund Eintritts der entsprechenden vertraglichen Bedingung

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
nicht bezifferbar nicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
nicht bezifferbar nicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts
01.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


06.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: SARTORIUS AG
Otto-Brenner-Straße 20
37079 Göttingen
Deutschland
Internet: www.sartorius.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




104670  06.05.2026 CET/CEST





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