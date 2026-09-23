SBF Aktie

SBF für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AAE2 / ISIN: DE000A2AAE22

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23.09.2026 20:44:53

EQS-DD: SBF AG: Dr. Ulrich Hauck, buy




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

23.09.2026 / 20:44 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title: Dr.
First name: Ulrich
Last name(s): Hauck

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the administrative or supervisory body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
SBF AG

b) LEI
391200JQA0PJDPUPXU64 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE000A2AAE22

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
2.50 EUR 31,029.50 EUR
2.45 EUR 2,009.00 EUR
2.44 EUR 19,520.00 EUR
2.44 EUR 4,880.00 EUR
2.48 EUR 2,653.60 EUR
2.44 EUR 1,772.31 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
2.47 EUR 61,864.41 EUR

e) Date of the transaction
23/09/2026; UTC+1

f) Place of the transaction
Name: Other Stock Exchanges
MIC: XOFF


23.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

















Language: English
Company: SBF AG
Zaucheweg 4
04316 Leipzig
Germany
Internet: www.sbf-ag.com
LEI Code: 391200JQA0PJDPUPXU64



 
End of News EQS News Service




107210  23.09.2026 CET/CEST





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