EQS-DD: SBF AG: Dr. Ulrich Hauck, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



23.09.2026 / 20:40 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Dr. Vorname: Ulrich Nachname(n): Hauck

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

SBF AG

b) LEI

391200JQA0PJDPUPXU64

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A2AAE22

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 2,60 EUR 2.118,00 EUR 2,58 EUR 129.069,95 EUR 2,50 EUR 1.737,00 EUR 2,49 EUR 2.034,85 EUR 2,50 EUR 2.510,00 EUR 2,54 EUR 4.216,24 EUR 2,52 EUR 30.199,44 EUR 2,52 EUR 3.963,96 EUR 2,60 EUR 34.265,40 EUR 2,47 EUR 2.018,65 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 2,57 EUR 212.133,49 EUR

e) Datum des Geschäfts

18.09.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Sonstige Börsen MIC: XOFF

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

23.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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