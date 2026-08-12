Schaeffler Aktie
WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100
|
12.08.2026 10:26:56
EQS-DD: Schaeffler AG: Dr. Astrid Fontaine, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
12.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Schaeffler AG
|Industriestr. 1-3
|91074 Herzogenaurach
|Deutschland
|Internet:
|www.schaeffler.com
|LEI Code:
|549300Q7E782X7GC1P43
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
106522 12.08.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Schaeffler AG
|
12.08.26
|EQS-DD: Schaeffler AG: Dr. Astrid Fontaine, buy (EQS Group)
|
12.08.26
|EQS-DD: Schaeffler AG: Dr. Astrid Fontaine, Kauf (EQS Group)
|
12.08.26
|MDAX-Papier Schaeffler-Aktie: So viel wäre eine Schaeffler-Anlage von vor 5 Jahren heute wert (finanzen.at)
|
10.08.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zum Ende des Montagshandels im Minus (finanzen.at)
|
10.08.26
|XETRA-Handel So entwickelt sich der MDAX nachmittags (finanzen.at)
|
10.08.26
|Handel in Frankfurt: Pluszeichen im MDAX (finanzen.at)
|
07.08.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX am Freitagmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
06.08.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu Schaeffler AG
|06.08.26
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|05.08.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Schaeffler Kaufen
|DZ BANK
|14.07.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|06.05.26
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|16.04.26
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|09.04.26
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|04.03.26
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|06.08.26
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Schaeffler AG
|7,58
|3,55%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Inflationsdaten: ATX beendet Handel mit Gewinnen -- DAX geht nach Rekord schwächer in den Feierabend -- US-Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel -- Asiens Börsen schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt verbuchte zur Wochenmitte Gewinne. Der deutsche Leitindex tendierte zu Verlusten. Die US-Börsen präsentierten sich uneinheitlich. In Fernost zeigten sich die Börsen am Mittwoch uneinheitlich.