17.12.2025 16:41:15

EQS-DD: Schaeffler AG: Jens Willem Schüler, buy




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

17.12.2025 / 16:39 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Jens Willem
Last name(s): Schüler

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Schaeffler AG

b) LEI
549300Q7E782X7GC1P43 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE000SHA0100

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
7.595 EUR 57,706.81 EUR
7.59 EUR 36,067.68 EUR
7.56 EUR 22,785.84 EUR
7.58 EUR 35,739.70 EUR
7.585 EUR 46,761.53 EUR
7.60 EUR 46,489.20 EUR
7.56 EUR 9,979.20 EUR
7.60 EUR 40,120.40 EUR
7.56 EUR 14,636.16 EUR
7.575 EUR 75,295.50 EUR
7.565 EUR 7,565.00 EUR
7.57 EUR 27,002.19 EUR
7.55 EUR 6,560.95 EUR
7.575 EUR 58,713.83 EUR
7.55 EUR 6,832.75 EUR
7.565 EUR 48,665.65 EUR
7.55 EUR 17,032.80 EUR
7.55 EUR 26,251.35 EUR
7.55 EUR 12,774.60 EUR
7.555 EUR 20,111.41 EUR
7.555 EUR 12,110.67 EUR
7.555 EUR 14,888.25 EUR
7.555 EUR 15,019.25 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
7.5751 EUR 659,110.7200 EUR

e) Date of the transaction
17/12/2025; UTC+1

f) Place of the transaction
Name: XETRA
MIC: XETR


17.12.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News















Language: English
Company: Schaeffler AG
Industriestr. 1-3
91074 Herzogenaurach
Germany
Internet: www.schaeffler.com



 
End of News EQS News Service




102544  17.12.2025 CET/CEST





