Schulte-Schlagbaum Aktie
WKN: 719000 / ISIN: DE0007190001
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25.08.2026 11:03:42
EQS-DD: Schulte-Schlagbaum AG: ITAK Vermögensverwaltung GmbH, buy
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
25.08.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Schulte-Schlagbaum AG
|Nevigeser Straße 100 - 110
|42553 Velbert
|Germany
|Internet:
|http://www.sag-schlagbaum.com
|LEI Code:
|391200XFQXESVCRNMQ02
|End of News
|EQS News Service
|
106770 25.08.2026 CET/CEST
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