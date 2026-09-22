Schulte-Schlagbaum Aktie

Schulte-Schlagbaum für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 719000 / ISIN: DE0007190001

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22.09.2026 08:28:43

EQS-DD: Schulte-Schlagbaum AG: Vaios Kastanis, buy




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

22.09.2026 / 08:27 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Vaios
Last name(s): Kastanis

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the administrative or supervisory body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Schulte-Schlagbaum AG

b) LEI
391200XFQXESVCRNMQ02 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE0007190001

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
202.00 EUR 40,400.00 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
202.00 EUR 40,400.00 EUR

e) Date of the transaction
21/09/2026; UTC+2

f) Place of the transaction
Outside a trading venue


22.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

















Language: English
Company: Schulte-Schlagbaum AG
Nevigeser Straße 100 - 110
42553 Velbert
Germany
Internet: http://www.sag-schlagbaum.com
LEI Code: 391200XFQXESVCRNMQ02



 
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107156  22.09.2026 CET/CEST





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Aktien in diesem Artikel

Schulte-Schlagbaum AG 232,00 -0,85% Schulte-Schlagbaum AG

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