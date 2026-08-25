Schulte-Schlagbaum Aktie

Schulte-Schlagbaum für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 719000 / ISIN: DE0007190001

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25.08.2026 11:08:53

EQS-DD: Schulte-Schlagbaum AG: Vaios Kastanis, sell




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

25.08.2026 / 11:07 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Vaios
Last name(s): Kastanis

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the administrative or supervisory body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Schulte-Schlagbaum AG

b) LEI
391200XFQXESVCRNMQ02 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE0007190001

b) Nature of the transaction
Disposal

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
240 EUR 4,200,240.00 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
240.0000 EUR 4,200,240.0000 EUR

e) Date of the transaction
25/08/2026; UTC+2

f) Place of the transaction
Outside a trading venue


25.08.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

















Language: English
Company: Schulte-Schlagbaum AG
Nevigeser Straße 100 - 110
42553 Velbert
Germany
Internet: http://www.sag-schlagbaum.com
LEI Code: 391200XFQXESVCRNMQ02



 
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106772  25.08.2026 CET/CEST





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Schulte-Schlagbaum AG 242,00 0,00% Schulte-Schlagbaum AG

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