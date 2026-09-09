EQS-DD: Scout24 SE: Frank H. Lutz , buy



Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them



09.09.2026 / 16:24 CET/CEST

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.











1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated



a) Name

Title: First name: Frank H. Last name(s): Lutz

2. Reason for the notification



a) Position / status

Position: Member of the administrative or supervisory body

b) Initial notification



3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor



a) Name

Scout24 SE

b) LEI

5493007EIKM2ENQS7U66

4. Details of the transaction(s)



a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code

Type: Share ISIN: DE000A12DM80

b) Nature of the transaction

Acquisition

c) Price(s) and volume(s)

Price(s) Volume(s) 74.05 EUR 53,612.20 EUR 74.15 EUR 5,042.20 EUR 74.15 EUR 18,611.65 EUR 74.15 EUR 24,543.65 EUR 74.15 EUR 3,707.50 EUR 74.10 EUR 38,235.60 EUR 74.20 EUR 16,620.80 EUR 74.10 EUR 15,709.20 EUR 74.10 EUR 17,932.20 EUR 74.10 EUR 3,853.20 EUR 74.20 EUR 38,584.00 EUR 74.20 EUR 3,710.00 EUR 74.20 EUR 4,674.60 EUR 74.10 EUR 4,964.70 EUR

d) Aggregated information

Price Aggregated volume 74.1251 EUR 249,801.5000 EUR

e) Date of the transaction

09/09/2026; UTC+2

f) Place of the transaction

Name: XETRA MIC: XETR

a) Namea) Position / statusb) Initial notificationa) Nameb) LEIa) Description of the financial instrument, type of instrument, identification codeb) Nature of the transactionc) Price(s) and volume(s)d) Aggregated informatione) Date of the transactionf) Place of the transaction

09.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.

View original content: EQS News



