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WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80

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09.09.2026 16:24:52

EQS-DD: Scout24 SE: Frank H. Lutz , buy




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

09.09.2026 / 16:24 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Frank H.
Last name(s): Lutz

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the administrative or supervisory body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Scout24 SE

b) LEI
5493007EIKM2ENQS7U66 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE000A12DM80

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
74.05 EUR 53,612.20 EUR
74.15 EUR 5,042.20 EUR
74.15 EUR 18,611.65 EUR
74.15 EUR 24,543.65 EUR
74.15 EUR 3,707.50 EUR
74.10 EUR 38,235.60 EUR
74.20 EUR 16,620.80 EUR
74.10 EUR 15,709.20 EUR
74.10 EUR 17,932.20 EUR
74.10 EUR 3,853.20 EUR
74.20 EUR 38,584.00 EUR
74.20 EUR 3,710.00 EUR
74.20 EUR 4,674.60 EUR
74.10 EUR 4,964.70 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
74.1251 EUR 249,801.5000 EUR

e) Date of the transaction
09/09/2026; UTC+2

f) Place of the transaction
Name: XETRA
MIC: XETR


09.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

















Language: English
Company: Scout24 SE
Invalidenstraße 65
10557 Berlin
Germany
Internet: www.scout24.com
LEI Code: 5493007EIKM2ENQS7U66



 
End of News EQS News Service




106980  09.09.2026 CET/CEST





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