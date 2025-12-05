Scout24 Aktie

Scout24 Aktie

WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80

05.12.2025 11:10:11

EQS-DD: Scout24 SE: Sprengnetter Finanzmanagement GmbH, buy




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

05.12.2025 / 11:08 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Name and legal form: Sprengnetter Finanzmanagement GmbH

2. Reason for the notification

a) Position / status
Person closely associated with:
Title:
First name: Jan
Last name(s): Sprengnetter
Position: Member of the Extended Leadership Team

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Scout24 SE

b) LEI
5493007EIKM2ENQS7U66 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE000A12DM80

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
87.40 EUR 49,992.8 EUR
87.40 EUR 199,534.2 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
87.4000 EUR 249,527.0000 EUR

e) Date of the transaction
05/12/2025; UTC+1

f) Place of the transaction
Name: XETRA
MIC: XETR


05.12.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News















Language: English
Company: Scout24 SE
Invalidenstraße 65
10557 Berlin
Germany
Internet: www.scout24.com



 
End of News EQS News Service




102252  05.12.2025 CET/CEST





03.12.25 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.11.25 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.11.25 Scout24 Outperform Bernstein Research
05.11.25 Scout24 Overweight Barclays Capital
05.11.25 Scout24 Buy Deutsche Bank AG
