Scout24 Aktie
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
|
07.01.2026 15:00:36
EQS-DD: Scout24 SE: Sprengnetter Finanzmanagement GmbH, buy
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
07.01.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Scout24 SE
|Invalidenstraße 65
|10557 Berlin
|Germany
|Internet:
|www.scout24.com
|End of News
|EQS News Service
|
102796 07.01.2026 CET/CEST
Nachrichten zu Scout24
Analysen zu Scout24
|06.01.26
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.12.25
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.12.25
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|04.11.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|31.10.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
