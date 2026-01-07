EQS-DD: Scout24 SE: Sprengnetter Finanzmanagement GmbH, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



07.01.2026 / 14:59 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Sprengnetter Finanzmanagement GmbH

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Jan Nachname(n): Sprengnetter Position: Mitglied des Extended Leadership Teams

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Scout24 SE

b) LEI

5493007EIKM2ENQS7U66

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A12DM80

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 82,50 EUR 185.625,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 82,5000 EUR 185.625,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

07.01.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR

