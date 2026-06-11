Semperit Aktie
WKN: 78555 / ISIN: AT0000785555
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11.06.2026 13:21:51
EQS-DD: Semperit AG Holding: Stefan Fida, Disposal: Acceptance of takeover bid
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1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
11.06.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|Semperit AG Holding
|Am Belvedere 10
|1100 Wien
|Austria
|Internet:
|www.semperitgroup.com
|End of News
|EQS News Service
|
105464 11.06.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Semperit AG Holding
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11.06.26
|EQS-DD: Semperit AG Holding: Manfred Stanek, Veräußerung - Annahme des freiwilligen Übernahmeangebots der B&C Holding Österreich GmbH (EQS Group)
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11.06.26
|EQS-DD: Semperit AG Holding: Manfred Stanek, Disposal - Acceptance of the takeover offer of B&C Holding Österreich GmbH (EQS Group)
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11.06.26
|EQS-DD: Semperit AG Holding: Stefan Fida, Disposal: Acceptance of takeover bid (EQS Group)
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11.06.26
|EQS-DD: Semperit AG Holding: Stefan Fida, Veräußerung: Annahme Übernahmeangebot (EQS Group)
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09.06.26
|Dienstagshandel in Wien: ATX Prime mit Kursplus (finanzen.at)
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05.06.26
|Semperit-Aktie fester: Übernahmeangebot der B&C-Gruppe wird weder erhöht noch verlängert (APA)
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04.06.26
|Börse Wien in Grün: ATX Prime zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
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29.05.26
|Handel in Wien: ATX Prime zum Start des Freitagshandels im Aufwind (finanzen.at)