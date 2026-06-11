EQS-DD: Semperit AG Holding: Stefan Fida, Veräußerung: Annahme Übernahmeangebot



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



11.06.2026 / 13:21 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Stefan Nachname(n): Fida

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Semperit AG Holding

b) LEI

529900PG9O7YFYX5UM88

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: AT0000785555

b) Art des Geschäfts

Veräußerung: Annahme Übernahmeangebot

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 15 EUR 5.800 Stück

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 15,0000 EUR 5.800,0000 Stück

e) Datum des Geschäfts

10.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: WBAH - WIENER BOERSE AG AMTLICHER HANDEL MIC: XWBO

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

11.06.2026 CET/CEST

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