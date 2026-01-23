Shareholder Value Beteiligungen Aktie

23.01.2026 22:26:01

EQS-DD: Shareholder Value Beteiligungen AG: Nils Herzing, Übertrag




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

23.01.2026 / 22:25 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Nils
Nachname(n): Herzing

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Shareholder Value Beteiligungen AG

b) LEI
529900V1ZBO7TDIQX144 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A168205

b) Art des Geschäfts
Übertrag

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
80 EUR 126.400 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
80 EUR 126.400 EUR

e) Datum des Geschäfts
21.01.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


23.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Shareholder Value Beteiligungen AG
Barckhausstr. 1
60325 Frankfurt
Deutschland
Internet: www.svb-ag.de



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




102962  23.01.2026 CET/CEST





