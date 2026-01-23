EQS-DD: Shareholder Value Beteiligungen AG: Nils Herzing, Übertrag



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



23.01.2026 / 22:25 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Nils Nachname(n): Herzing

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Shareholder Value Beteiligungen AG

b) LEI

529900V1ZBO7TDIQX144

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A168205

b) Art des Geschäfts

Übertrag

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 80 EUR 126.400 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 80 EUR 126.400 EUR

e) Datum des Geschäfts

21.01.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

