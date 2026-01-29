Shareholder Value Beteiligungen Aktie

Shareholder Value Beteiligungen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A16820 / ISIN: DE000A168205

29.01.2026 11:21:18

EQS-DD: Shareholder Value Beteiligungen AG: Verus Group Management AG, buy




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

29.01.2026 / 11:20 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Name and legal form: Verus Group Management AG

2. Reason for the notification

a) Position / status
Person closely associated with:
Title: Dr.
First name: Helmut
Last name(s): Fink
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Shareholder Value Beteiligungen AG

b) LEI
529900V1ZBO7TDIQX144 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE000A168205

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
81 EUR 405,000 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
81 EUR 405,000 EUR

e) Date of the transaction
29/01/2026; UTC+1

f) Place of the transaction
Outside a trading venue


29.01.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News















Language: English
Company: Shareholder Value Beteiligungen AG
Barckhausstr. 1
60325 Frankfurt
Germany
Internet: www.svb-ag.de



 
End of News EQS News Service




103024  29.01.2026 CET/CEST





