Shareholder Value Beteiligungen Aktie
WKN DE: A16820 / ISIN: DE000A168205
|
29.01.2026 11:21:18
EQS-DD: Shareholder Value Beteiligungen AG: Verus Group Management AG, buy
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
29.01.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Shareholder Value Beteiligungen AG
|Barckhausstr. 1
|60325 Frankfurt
|Germany
|Internet:
|www.svb-ag.de
|End of News
|EQS News Service
|
103024 29.01.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Shareholder Value Beteiligungen AG
|
29.01.26
|EQS-DD: Shareholder Value Beteiligungen AG: Verus Group Management AG, Kauf (EQS Group)
|
29.01.26
|EQS-DD: Shareholder Value Beteiligungen AG: Verus Group Management AG, buy (EQS Group)
|
23.01.26
|EQS-DD: Shareholder Value Beteiligungen AG: Nils Herzing, Übertrag (EQS Group)
|
15.01.26
|EQS-Adhoc: Shareholder Value Beteiligungen AG: vorläufiges Ergebnis 2025 (EQS Group)
|
08.10.25
|EQS-DD: Shareholder Value Beteiligungen AG: Verus Group Management AG, buy (EQS Group)
|
08.10.25
|EQS-DD: Shareholder Value Beteiligungen AG: Verus Group Management AG, Kauf (EQS Group)
|
08.10.25
|EQS-DD: Shareholder Value Beteiligungen AG: Verus Capital Partners AG, sell (EQS Group)
|
08.10.25
|EQS-DD: Shareholder Value Beteiligungen AG: Verus Capital Partners AG, Verkauf (EQS Group)