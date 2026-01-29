Shareholder Value Beteiligungen Aktie

WKN DE: A16820 / ISIN: DE000A168205

29.01.2026 11:21:18

EQS-DD: Shareholder Value Beteiligungen AG: Verus Group Management AG, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

29.01.2026 / 11:20 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Verus Group Management AG

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel: Dr.
Vorname: Helmut
Nachname(n): Fink
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Shareholder Value Beteiligungen AG

b) LEI
529900V1ZBO7TDIQX144 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A168205

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
81 EUR 405.000 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
81 EUR 405.000 EUR

e) Datum des Geschäfts
29.01.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


29.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Shareholder Value Beteiligungen AG
Barckhausstr. 1
60325 Frankfurt
Deutschland
Internet: www.svb-ag.de



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




103024  29.01.2026 CET/CEST





