Shelly Aktie
WKN DE: A2DGX9 / ISIN: BG1100003166
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04.09.2026 17:15:53
EQS-DD: Shelly Group SE: Wolfgang Kirsch, Acceptance of options for 474,800 shares
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1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
04.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Shelly Group SE
|51 Cherny Vrah Bldv., Office building 3, Floor 2 and 3
|1407 Sofia
|Bulgaria
|Internet:
|www.corporate.shelly.com
|LEI Code:
|8945007IDGKD0KZ4HD95
|End of News
|EQS News Service
|
106924 04.09.2026 CET/CEST
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