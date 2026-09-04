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WKN DE: A2DGX9 / ISIN: BG1100003166

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04.09.2026 17:15:53

EQS-DD: Shelly Group SE: Wolfgang Kirsch, Acceptance of options for 474,800 shares




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

04.09.2026 / 17:15 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Wolfgang
Last name(s): Kirsch

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Chief Executive Director of Shelly Group SE

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Shelly Group SE

b) LEI
8945007IDGKD0KZ4HD95 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Financial instrument linked to a share or a debt instrument
Description: Options on shares of Shelly Group SE (ISIN BG1100003166)

b) Nature of the transaction
Acceptance of options for 474,800 shares
Transaction linked to the exercise of share option programmes

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
not numberable not numberable

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
not numberable not numberable

e) Date of the transaction
03/09/2026; UTC+3

f) Place of the transaction
Outside a trading venue


04.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

















Language: English
Company: Shelly Group SE
51 Cherny Vrah Bldv., Office building 3, Floor 2 and 3
1407 Sofia
Bulgaria
Internet: www.corporate.shelly.com
LEI Code: 8945007IDGKD0KZ4HD95



 
End of News EQS News Service




106924  04.09.2026 CET/CEST





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