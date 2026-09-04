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WKN DE: A2DGX9 / ISIN: BG1100003166

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04.09.2026 17:15:53

EQS-DD: Shelly Group SE: Wolfgang Kirsch, Zuteilung von Optionen auf 474.800 Aktien




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

04.09.2026 / 17:15 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Wolfgang
Nachname(n): Kirsch

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Chief Executive Director der Shelly Group SE

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Shelly Group SE

b) LEI
8945007IDGKD0KZ4HD95 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Anderes auf Aktie/Schuldtitel bez. FI
Beschreibung: Optionen auf Aktien der Shelly Group SE (ISIN BG1100003166)

b) Art des Geschäfts
Zuteilung von Optionen auf 474.800 Aktien
Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
nicht bezifferbar nicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
nicht bezifferbar nicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts
03.09.2026; UTC+3

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


04.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Shelly Group SE
51 Cherny Vrah Bldv., Office building 3, Floor 2 and 3
1407 Sofia
Bulgarien
Internet: www.corporate.shelly.com
LEI Code: 8945007IDGKD0KZ4HD95



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




106924  04.09.2026 CET/CEST





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