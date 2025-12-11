Siemens Aktie

11.12.2025 16:01:13

EQS-DD: Siemens AG: Dr. Ulf Markus Schneider, buy




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

11.12.2025 / 16:00 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title: Dr.
First name: Ulf Markus
Last name(s): Schneider

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the administrative or supervisory body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Siemens Aktiengesellschaft

b) LEI
W38RGI023J3WT1HWRP32 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE0007236101

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
233.65 EUR 40,187.80 EUR
233.70 EUR 11,217.60 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
233.6609 EUR 51,405.4000 EUR

e) Date of the transaction
10/12/2025; UTC+1

f) Place of the transaction
Name: CBOE DXE DK
MIC: CEUD


11.12.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News















Language: English
Company: Siemens Aktiengesellschaft
Werner-von-Siemens-Str. 1
80333 München
Germany
Internet: www.siemens.com



 
End of News EQS News Service




102360  11.12.2025 CET/CEST





