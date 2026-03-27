EQS-DD: Siemens AG: Hadrian Pausch von Siemens, buy



Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them



27.03.2026 / 16:00 CET/CEST

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.











1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated



a) Name

Title: First name: Hadrian Last name(s): Pausch von Siemens

2. Reason for the notification



a) Position / status

Person closely associated with: Title: Dr. First name: Nathalie Last name(s): von Siemens Position: Member of the administrative or supervisory body

b) Initial notification



3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor



a) Name

Siemens Aktiengesellschaft

b) LEI

W38RGI023J3WT1HWRP32

4. Details of the transaction(s)



a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code

Type: Share ISIN: DE0007236101

b) Nature of the transaction

Acquisition

c) Price(s) and volume(s)

Price(s) Volume(s) 209.76780 EUR 104,883.90 EUR

d) Aggregated information

Price Aggregated volume 209.7678 EUR 104,883.9000 EUR

e) Date of the transaction

26/03/2026; UTC+1

f) Place of the transaction

Name: XETRA MIC: XETR

a) Namea) Position / statusb) Initial notificationa) Nameb) LEIa) Description of the financial instrument, type of instrument, identification codeb) Nature of the transactionc) Price(s) and volume(s)d) Aggregated informatione) Date of the transactionf) Place of the transaction

27.03.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.

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