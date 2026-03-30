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Siemens Aktie

Siemens für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

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30.03.2026 16:01:19

EQS-DD: Siemens AG: Jim Hagemann Snabe, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

30.03.2026 / 16:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Jim Hagemann
Nachname(n): Snabe

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Siemens Aktiengesellschaft

b) LEI
W38RGI023J3WT1HWRP32 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0007236101

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
204,35 EUR 408.700,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
204,3500 EUR 408.700,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
27.03.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETR


30.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Siemens Aktiengesellschaft
Werner-von-Siemens-Str. 1
80333 München
Deutschland
Internet: www.siemens.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




104016  30.03.2026 CET/CEST





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