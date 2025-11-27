Siemens Aktie

Siemens für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

27.11.2025 16:01:11

EQS-DD: Siemens AG: Marisol von Siemens, buy




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

27.11.2025 / 16:00 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Marisol
Last name(s): von Siemens

2. Reason for the notification

a) Position / status
Person closely associated with:
Title: Dr.
First name: Nathalie
Last name(s): von Siemens
Position: Member of the administrative or supervisory body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Siemens Aktiengesellschaft

b) LEI
W38RGI023J3WT1HWRP32 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE0007236101

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
226.8238636 EUR 49,901.25 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
226.8239 EUR 49,901.2500 EUR

e) Date of the transaction
26/11/2025; UTC+1

f) Place of the transaction
Name: XETRA
MIC: XETR


27.11.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News















Language: English
Company: Siemens Aktiengesellschaft
Werner-von-Siemens-Str. 1
80333 München
Germany
Internet: www.siemens.com



 
End of News EQS News Service




102078  27.11.2025 CET/CEST





Nachrichten zu Siemens AGmehr Nachrichten