Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
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18.11.2026 16:00:54
EQS-DD: Siemens Aktiengesellschaft: Cedrik Neike, Entitlement to transfer 15,784 Siemens shares in connection with a Siemens Stock Program (transfer with value date 2026-11-13, +1:00).
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
18.11.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Siemens Aktiengesellschaft
|Werner-von-Siemens-Str. 1
|80333 Munich
|Germany
|Internet:
|www.siemens.com
|LEI Code:
|W38RGI023J3WT1HWRP32
|End of News
|EQS News Service
|
108114 18.11.2026 CET/CEST
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|Siemens Hold
|Jefferies & Company Inc.
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