Siemens Healthineers Aktie
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
|
27.03.2026 16:12:22
EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Darleen Caron, buy
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
27.03.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Siemens Healthineers AG
|Siemensstr. 3
|91301 Forchheim
|Germany
|Internet:
|https://www.siemens-healthineers.com
|End of News
|EQS News Service
|
104004 27.03.2026 CET/CEST
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