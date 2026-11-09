Siemens Healthineers Aktie
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
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09.11.2026 18:02:41
EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Darleen Caron, Program based order to sell a portion of 11,437 Siemens Healthineers Shares to cover tax and contribution obligations on share transfers in ...
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1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
09.11.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Siemens Healthineers AG
|Siemensstr. 3
|91301 Forchheim
|Germany
|Internet:
|https://www.siemens-healthineers.com
|LEI Code:
|529900QBVWXMWANH7H45
|End of News
|EQS News Service
|
107896 09.11.2026 CET/CEST
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