Siemens Healthineers Aktie

Siemens Healthineers ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006

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09.11.2026 18:14:34

EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Dorothea Simon, Entitlement to transfer 92 Siemens Healthineers Shares in connection with a Siemens Healthineers Share Program (transfer with value date ...




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

09.11.2026 / 18:13 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Dorothea
Last name(s): Simon

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the administrative or supervisory body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Siemens Healthineers AG

b) LEI
529900QBVWXMWANH7H45 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE000SHL1006

b) Nature of the transaction
Entitlement to transfer 92 Siemens Healthineers Shares in connection with a Siemens Healthineers Share Program (transfer with value date 2026-11-06, +1:00).
Transaction linked to the exercise of share option programmes

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
not numberable not numberable

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
not numberable not numberable

e) Date of the transaction
06/11/2026; UTC+1

f) Place of the transaction
Outside a trading venue


09.11.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

















Language: English
Company: Siemens Healthineers AG
Siemensstr. 3
91301 Forchheim
Germany
Internet: https://www.siemens-healthineers.com
LEI Code: 529900QBVWXMWANH7H45



 
End of News EQS News Service




107902  09.11.2026 CET/CEST





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 EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Dorothea Simon, Entitlement to transfer 92 Siemens Healthineers Shares in connection with a Siemens Healthineers Share Program (transfer with value date ... (EQS Group)
18:14
 EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Dorothea Simon, Anspruch auf Übertragung von 92 Siemens Healthineers Aktien im Zusammenhang mit einem Siemens Healthineers Aktienprogramm (Übertragung mit ... (EQS Group)
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18:11
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18:07
 EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Astrid Kristine Ploß, Entitlement to transfer 983 Siemens Healthineers Shares in connection with a Siemens Healthineers Share Program (transfer with value date ... (EQS Group)
18:07
 EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Astrid Kristine Ploß, Anspruch auf Übertragung von 983 Siemens Healthineers Aktien im Zusammenhang mit einem Siemens Healthineers Aktienprogramm (Übertragung ... (EQS Group)
18:02
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18:02
 EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Darleen Caron, Program based order to sell a portion of 11,437 Siemens Healthineers Shares to cover tax and contribution obligations on share transfers in ... (EQS Group)

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