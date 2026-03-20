Siemens Healthineers Aktie
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
|
20.03.2026 16:25:14
EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Dorothea Simon, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
20.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Siemens Healthineers AG
|Siemensstr. 3
|91301 Forchheim
|Deutschland
|Internet:
|https://www.siemens-healthineers.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
103864 20.03.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Siemens Healthineers AG
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20.03.26
|EQS-AFR: Siemens Healthineers AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG (EQS Group)
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20.03.26
|EQS-AFR: Siemens Healthineers AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] (EQS Group)
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20.03.26
|EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Dorothea Simon, buy (EQS Group)
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20.03.26
|EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Dorothea Simon, Kauf (EQS Group)
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19.03.26
|DAX 40-Titel Siemens Healthineers-Aktie: So viel Verlust hätte eine Siemens Healthineers-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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16.03.26
|Analyse: Bernstein Research vergibt Outperform an Siemens Healthineers-Aktie (finanzen.at)
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16.03.26
|XETRA-Handel: LUS-DAX präsentiert sich zum Start fester (finanzen.at)
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16.03.26
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|Barclays Capital
|09.03.26
|Siemens Healthineers Kaufen
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|Bernstein Research
|13.03.26
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|JP Morgan Chase & Co.
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|09.03.26
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|DZ BANK
|20.02.26
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|16.03.26
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|Bernstein Research
|13.03.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|09.03.26
|Siemens Healthineers Kaufen
|DZ BANK
|20.02.26
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|06.02.26
|Siemens Healthineers Hold
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|Siemens Healthineers Neutral
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|05.02.26
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|UBS AG
|15.01.26
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|UBS AG
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