EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Dorothea Simon, Kauf von Siemens Healthineers-Aktien im Zusammenhang mit Siemens Healthineers Aktienprogrammen: 1) Kauf im Wert von 200,00 EUR pro Monat zum ...



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



17.02.2026 / 16:49 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Dorothea Nachname(n): Simon

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Siemens Healthineers AG

b) LEI

529900QBVWXMWANH7H45

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000SHL1006

b) Art des Geschäfts

Kauf von Siemens Healthineers-Aktien im Zusammenhang mit Siemens Healthineers Aktienprogrammen: 1) Kauf im Wert von 200,00 EUR pro Monat zum Schlusskurs der Siemens Healthineers-Aktie im Xetra-Handel am 15. Xetra-Handelstag des Monats Februar und in den darauffolgenden Monaten (März bis Januar) am zehnten Xetra-Handelstag des jeweiligen Monats im Zeitraum 2026-02-01, +01:00 bis 2027-01-31, +01:00 (Monatlicher Investment Plan) sowie 2) Kauf im Wert von einmalig 480,00 EUR zuzüglich 480,00 EUR steuerfreien Zuschusses durch das Unternehmen zum Xetra-Schlusskurs am 2026-02-20 +01:00 (Basis-Aktien-Programm) Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts

18.02.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

17.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News



