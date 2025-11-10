EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Elisabeth Staudinger-Leibrecht, Anspruch auf Übertragung von 371 Siemens Healthineers Aktien im Zusammenhang mit Siemens Healthineers Aktienprogrammen ...



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



10.11.2025 / 20:22 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Elisabeth Nachname(n): Staudinger-Leibrecht

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Siemens Healthineers AG

b) LEI

529900QBVWXMWANH7H45

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000SHL1006

b) Art des Geschäfts

Anspruch auf Übertragung von 371 Siemens Healthineers Aktien im Zusammenhang mit Siemens Healthineers Aktienprogrammen (Übertragung mit Valuta vom 2025-11-06, +1:00). Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts

06.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

