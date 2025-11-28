EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Elisabeth Staudinger-Leibrecht, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



28.11.2025 / 17:23 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Elisabeth Nachname(n): Staudinger-Leibrecht

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Siemens Healthineers AG

b) LEI

529900QBVWXMWANH7H45

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000SHL1006

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 42,94 EUR 11.422,04 EUR 42,96 EUR 54.859,92 EUR 42,95 EUR 96.079,15 EUR 42,97 EUR 37.684,69 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 42,9559 EUR 200.045,8000 EUR

e) Datum des Geschäfts

27.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR

