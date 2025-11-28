Siemens Healthineers Aktie

28.11.2025 17:24:07

EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Elisabeth Staudinger-Leibrecht, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

28.11.2025 / 17:23 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Elisabeth
Nachname(n): Staudinger-Leibrecht

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Siemens Healthineers AG

b) LEI
529900QBVWXMWANH7H45 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000SHL1006

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
42,94 EUR 11.422,04 EUR
42,96 EUR 54.859,92 EUR
42,95 EUR 96.079,15 EUR
42,97 EUR 37.684,69 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
42,9559 EUR 200.045,8000 EUR

e) Datum des Geschäfts
27.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETR


28.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Siemens Healthineers AG
Siemensstr. 3
91301 Forchheim
Deutschland
Internet: https://www.siemens-healthineers.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




102112  28.11.2025 CET/CEST





