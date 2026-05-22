Jetzt noch schnell abstimmen. Nur noch bis Sonntag können Sie entscheiden, ob der stete Service des Zertifikate-Teams von BNP Paribas preiswürdig ist. -W-

Simona Aktie

Simona für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3E5CP / ISIN: DE000A3E5CP0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.05.2026 11:53:38

EQS-DD: SIMONA Aktiengesellschaft: Matthias Schoenberg, buy




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

22.05.2026 / 11:52 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Matthias
Last name(s): Schoenberg

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
SIMONA Aktiengesellschaft

b) LEI
529900BTXZALKUBU3387 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE000A3E5CP0

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
51.000 EUR 10,200.000 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
51.0000 EUR 10,200.0000 EUR

e) Date of the transaction
21/05/2026; UTC+2

f) Place of the transaction
Name: Frankfurt
MIC: XFRA


22.05.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News















Language: English
Company: SIMONA Aktiengesellschaft
Teichweg 16
55606 Kirn an der Nahe
Germany
Internet: www.simona.de



 
End of News EQS News Service




105082  22.05.2026 CET/CEST





Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Simona AG Inhaber-Akt

mehr Nachrichten