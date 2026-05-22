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22.05.2026 11:53:38

EQS-DD: SIMONA Aktiengesellschaft: Matthias Schoenberg, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

22.05.2026 / 11:52 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Matthias
Nachname(n): Schoenberg

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
SIMONA Aktiengesellschaft

b) LEI
529900BTXZALKUBU3387 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A3E5CP0

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
51,000 EUR 10.200,000 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
51,0000 EUR 10.200,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
21.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Frankfurt
MIC: XFRA


22.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: SIMONA Aktiengesellschaft
Teichweg 16
55606 Kirn an der Nahe
Deutschland
Internet: www.simona.de



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




105082  22.05.2026 CET/CEST





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