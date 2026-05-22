Simona Aktie
WKN DE: A3E5CP / ISIN: DE000A3E5CP0
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22.05.2026 11:53:38
EQS-DD: SIMONA Aktiengesellschaft: Matthias Schoenberg, Kauf
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
22.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SIMONA Aktiengesellschaft
|Teichweg 16
|55606 Kirn an der Nahe
|Deutschland
|Internet:
|www.simona.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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105082 22.05.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Simona AG Inhaber-Akt
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|EQS-DD: SIMONA Aktiengesellschaft: Matthias Schoenberg, Kauf (EQS Group)
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11:53
|EQS-DD: SIMONA Aktiengesellschaft: Matthias Schoenberg, buy (EQS Group)
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|EQS-DD: SIMONA Aktiengesellschaft: Matthias Schoenberg, buy (EQS Group)
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18.12.25
|EQS-DD: SIMONA Aktiengesellschaft: Matthias Schoenberg, Kauf (EQS Group)