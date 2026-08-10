EQS-DD: sino AG: MMI Leisure & Capital Management GmbH, sell



Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them



10.08.2026 / 09:44 CET/CEST

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.











1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated



a) Name

Name and legal form: MMI Leisure & Capital Management GmbH

2. Reason for the notification



a) Position / status

Person closely associated with: Title: First name: Ingo Last name(s): Hillen Position: Member of the managing body

b) Initial notification



3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor



a) Name

sino AG

b) LEI

5299008GFCQY16M45R85

4. Details of the transaction(s)



a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code

Type: Share ISIN: DE0005765507

b) Nature of the transaction

Disposal

c) Price(s) and volume(s)

Price(s) Volume(s) 107.00 EUR 214.00 EUR

d) Aggregated information

Price Aggregated volume 107.0000 EUR 214.0000 EUR

e) Date of the transaction

07/08/2026; UTC+2

f) Place of the transaction

Name: Xetra Exchange MIC: XETR

a) Namea) Position / statusb) Initial notificationa) Nameb) LEIa) Description of the financial instrument, type of instrument, identification codeb) Nature of the transactionc) Price(s) and volume(s)d) Aggregated informatione) Date of the transactionf) Place of the transaction

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