Sirma Group Aktie
WKN DE: A142WT / ISIN: BG1100032140
|
03.03.2026 12:16:05
EQS-DD: Sirma Group Holding JSC: Member of the BD Yavor Djonev, Verkauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
03.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Sirma Group Holding
|135 Tsarigradsko Shosse Blvd.
|1784 Sofia
|Bulgarien
|Internet:
|https://investors.sirma.com/en
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
103488 03.03.2026 CET/CEST
