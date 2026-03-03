EQS-DD: Sirma Group Holding JSC: Member of the BD Yavor Djonev, Verkauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



03.03.2026 / 12:14 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Member of the BD Vorname: Yavor Nachname(n): Djonev

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Sirma Group Holding

b) LEI

8945007AD80FTJTEGH37

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: BG1100032140

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 1,2814 EUR 19.157,79 EUR 1,27 EUR 254,00 EUR 1,20 EUR 2.728,80 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 1,26706 EUR 22.140,59 EUR

e) Datum des Geschäfts

27.02.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Bulgarische Börse - Sofia AD MIC: XBUL

