03.03.2026 12:16:05

EQS-DD: Sirma Group Holding JSC: Member of the BD Yavor Djonev, Verkauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

03.03.2026 / 12:14 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: Member of the BD
Vorname: Yavor
Nachname(n): Djonev

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Sirma Group Holding

b) LEI
8945007AD80FTJTEGH37 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: BG1100032140

b) Art des Geschäfts
Verkauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
1,2814 EUR 19.157,79 EUR
1,27 EUR 254,00 EUR
1,20 EUR 2.728,80 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
1,26706 EUR 22.140,59 EUR

e) Datum des Geschäfts
27.02.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: Bulgarische Börse - Sofia AD
MIC: XBUL


03.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Sirma Group Holding
135 Tsarigradsko Shosse Blvd.
1784 Sofia
Bulgarien
Internet: https://investors.sirma.com/en



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




103488  03.03.2026 CET/CEST





