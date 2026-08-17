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WKN: 723132 / ISIN: DE0007231326

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17.08.2026 09:56:42

EQS-DD: Sixt SE: Dr. Franz Weinberger, buy




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

17.08.2026 / 09:55 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title: Dr.
First name: Franz
Last name(s): Weinberger

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Sixt SE

b) LEI
5299004ZME6CSBR7WP07 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE0007231334

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
61.00 EUR 2,440.00 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
61.0000 EUR 2,440.0000 EUR

e) Date of the transaction
17/08/2026; UTC+2

f) Place of the transaction
Name: Tradegate
MIC: TGAT


17.08.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

















Language: English
Company: Sixt SE
Zugspitzstraße 1
82049 Pullach i. Isartal
Germany
Internet: http://ir.sixt.eu
LEI Code: 5299004ZME6CSBR7WP07



 
End of News EQS News Service




106656  17.08.2026 CET/CEST





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