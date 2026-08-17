Sixt Aktie
WKN: 723132 / ISIN: DE0007231326
|
17.08.2026 09:56:41
EQS-DD: Sixt SE: Dr. Franz Weinberger, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
17.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Sixt SE
|Zugspitzstraße 1
|82049 Pullach i. Isartal
|Deutschland
|Internet:
|http://ir.sixt.eu
|LEI Code:
|5299004ZME6CSBR7WP07
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
106656 17.08.2026 CET/CEST
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