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WKN: 723132 / ISIN: DE0007231326

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17.08.2026 09:56:41

EQS-DD: Sixt SE: Dr. Franz Weinberger, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

17.08.2026 / 09:55 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: Dr.
Vorname: Franz
Nachname(n): Weinberger

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Sixt SE

b) LEI
5299004ZME6CSBR7WP07 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0007231334

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
61,00 EUR 2.440,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
61,0000 EUR 2.440,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
17.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Tradegate
MIC: TGAT


17.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Sixt SE
Zugspitzstraße 1
82049 Pullach i. Isartal
Deutschland
Internet: http://ir.sixt.eu
LEI Code: 5299004ZME6CSBR7WP07



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




106656  17.08.2026 CET/CEST





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