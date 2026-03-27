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WKN: 723132 / ISIN: DE0007231326

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27.03.2026 18:45:32

EQS-DD: Sixt SE: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen




Sixt SE: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

27.03.2026 / 18:44 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften nach Art. 19 MAR
 

1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name Erich Sixt Vermögensverwaltung GmbH
 
2 Grund der Meldung
a) Position/Status Meldepflichtige in enger Beziehung
Personen mit Führungsaufgaben
Erich Sixt, Vorsitzender des Aufsichtsrats
Alexander Sixt, Co-Vorsitzender des Vorstands
Konstantin Sixt, Co-Vorsitzender des Vorstands
b) Erstmeldung/Berichtigung Erstmeldung
 
3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name Sixt SE
b) LEI 5299004ZME6CSBR7WP07
 
4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften:
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments
Kennung		 Aktie
 
ISIN DE0007231334
b) Art des Geschäfts Aktienkauf durch Person, die im Auftrag beruflich Geschäfte vermittelt bzw. ausführt
c) Preis(e) und Volumen Preis(e)
Volumen

 50,00 EUR
 50.000.000,00 EUR

 
d) Aggregierte Informationen
Aggregiertes Volumen
Preis
 		  
e) Datum des Geschäfts 2026-03-24, +01.00
f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes
 

 

 

 

 

 


27.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Sixt SE
Zugspitzstraße 1
82049 Pullach i. Isartal
Deutschland
Internet: http://ir.sixt.eu



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




103930  27.03.2026 CET/CEST





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