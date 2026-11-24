

Sixt SE: Meldung und Offenlegung von Transaktionen durch Personen mit Führungsaufgaben und ihnen nahestehende Personen



24.11.2026 / 18:10 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften nach Art. 19 MAR 1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Erich Sixt Vermögensverwaltung GmbH 2 Grund der Meldung a) Position/Status Meldepflichtige in enger Beziehung

Personen mit Führungsaufgaben

Erich Sixt, Aufsichtsrat

Alexander Sixt, Vorstand

Konstantin Sixt, Vorstand b) Erstmeldung/Berichtigung Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Sixt SE b) LEI 5299004ZME6CSBR7WP07 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften: Dieser Abschnitt ist zu wiederholen für i) jede Art von Instrument, ii) jede Art von Geschäft, iii) jedes Datum und iv) jeden Platz, an dem Geschäfte getätigt wurden a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments

Kennung Aktie



ISIN DE0007231334 b) Art des Geschäfts Aktienkauf durch Person, die im Auftrag beruflich Geschäfte vermittelt bzw. ausführt c) Preis(e) und Volumen Preis(e)

Volumen



55,00 EUR

11.000.000,00 EUR



d) Aggregierte Informationen

Aggregiertes Volumen





Preis





11.000.000,00 EUR

55,00 EUR e) Datum des Geschäfts 2026-11-24, +01.00 f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes

24.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News



