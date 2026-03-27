EQS-DD: Sixt SE: Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them



Sixt SE: Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them



27.03.2026 / 18:44 CET/CEST

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Notice Regarding Proprietary Trading by Senior Management Pursuant to Article 19 of the Market Abuse Regulation (MAR) 1 Information regarding persons performing management duties, as well as persons closely associated with them a) Name Erich Sixt Vermögensverwaltung GmbH

2 Reason for the report a) Position/Status Reportable persons with close ties

Persons in management positions

Erich Sixt, Chairman of the Supervisory Board

Alexander Sixt, Co-Chairman of the Managemen Board

Konstantin Sixt, Co-Chairman of the Management Board b) Initial report/correction Initial report

3 Information on the issuer, the participant in the market for emission allowances, the auction platform, the auctioneer, or the auction supervisory authority a) Name Sixt SE b) LEI 5299004ZME6CSBR7WP07

4 Details of the transaction(s):

a) Description of the financial instrument, type of instrument

Identifier Stock



ISIN DE0007231334 b) Type of transaction Purchase of shares by a person who professionally brokers or executes transactions on behalf of others c) Price(s) and volume Price(s)

Volume



50.00 EUR

50,000,000.00 EUR

d) Aggregated information

Aggregated volume





Price

e) Date of the transaction 2026-03-24, 01:00 f) Place of transaction Outside a trading venue

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