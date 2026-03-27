Sixt Aktie

Sixt für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 723132 / ISIN: DE0007231326

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27.03.2026 18:45:33

EQS-DD: Sixt SE: Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them




Sixt SE: Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

27.03.2026 / 18:44 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





Notice Regarding Proprietary Trading by Senior Management Pursuant to Article 19 of the Market Abuse Regulation (MAR)

 

1 Information regarding persons performing management duties, as well as persons closely associated with them
a) Name Erich Sixt Vermögensverwaltung GmbH
 
2 Reason for the report
a) Position/Status Reportable persons with close ties
Persons in management positions
Erich Sixt, Chairman of the Supervisory Board
Alexander Sixt, Co-Chairman of the Managemen Board
Konstantin Sixt, Co-Chairman of the Management Board
b) Initial report/correction Initial report
 
3 Information on the issuer, the participant in the market for emission allowances, the auction platform, the auctioneer, or the auction supervisory authority
a) Name Sixt SE
b) LEI 5299004ZME6CSBR7WP07
 
4 Details of the transaction(s): 
 
a) Description of the financial instrument, type of instrument
Identifier		 Stock
 
ISIN DE0007231334
b) Type of transaction Purchase of shares by a person who professionally brokers or executes transactions on behalf of others
c) Price(s) and volume Price(s)
Volume

 50.00 EUR
 50,000,000.00 EUR
 
d) Aggregated information
Aggregated volume

 
Price
 		  
e) Date of the transaction 2026-03-24, 01:00
f) Place of transaction Outside a trading venue
 

 

 

 

 

 


27.03.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News















Language: English
Company: Sixt SE
Zugspitzstraße 1
82049 Pullach i. Isartal
Germany
Internet: http://ir.sixt.eu



 
End of News EQS News Service




103930  27.03.2026 CET/CEST





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