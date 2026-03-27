Sixt Aktie
WKN: 723132 / ISIN: DE0007231326
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27.03.2026 18:45:33
EQS-DD: Sixt SE: Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them
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Notice Regarding Proprietary Trading by Senior Management Pursuant to Article 19 of the Market Abuse Regulation (MAR)
27.03.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Sixt SE
|Zugspitzstraße 1
|82049 Pullach i. Isartal
|Germany
|Internet:
|http://ir.sixt.eu
|End of News
|EQS News Service
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103930 27.03.2026 CET/CEST
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