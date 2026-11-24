

Sixt SE: Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them



24.11.2026 / 18:10 CET/CEST

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Notice Regarding Trading by Executives Pursuant to Article 19 of the MAR

1 Information regarding persons who perform management duties, as well as persons closely associated with them a) Name Erich Sixt Vermögensverwaltung GmbH 2 Reason for the report a) Position/Status Reportable Persons with Close Ties

Persons in management positions

Erich Sixt, Member of the Supervisory Board

Alexander Sixt, Member of the Management Board

Konstantin Sixt, Member of the Management Board b) Initial Report/Correction Initial Report 3 Information on the issuer, the participant in the emissions allowance market, the auction platform, the auctioneer, or the auction regulator a) Name Sixt SE b) LEI 5299004ZME6CSBR7WP07 4 Transaction Details: This section must be repeated for i) each type of instrument, ii) each type of transaction, iii) each date, and iv) each location where transactions were executed a) Description of the financial instrument, type of instrument

Identifier Stock



ISIN DE0007231334 b) Type of Transaction Purchase of shares by a person who professionally brokers or executes transactions on behalf of others c) Price(s) and Volume Price(s)

Volume



55.00 EUR

11,000,000.00 EUR



d) Aggregated Information

Aggregated Volume





Price





11,000,000.00 EUR

55.00 EUR e) Transaction Date November 24, 2026, UTC +1 f) Place of the transaction Outside a trading venue

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