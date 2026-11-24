Sixt Aktie
WKN: 723132 / ISIN: DE0007231326
|
24.11.2026 18:10:31
EQS-DD: Sixt SE: Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them
|
Notice Regarding Trading by Executives Pursuant to Article 19 of the MAR
24.11.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Sixt SE
|Zugspitzstraße 1
|82049 Pullach i. Isartal
|Germany
|Internet:
|http://ir.sixt.eu
|LEI Code:
|5299004ZME6CSBR7WP07
|End of News
|EQS News Service
|
108344 24.11.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sixt SE St.
|
24.11.26
|EQS-DD: Sixt SE: Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them (EQS Group)
|
24.11.26
|EQS-DD: Sixt SE: Meldung und Offenlegung von Transaktionen durch Personen mit Führungsaufgaben und ihnen nahestehende Personen (EQS Group)
|
16.11.26
|Gewinne in Frankfurt: SDAX mit Kursplus (finanzen.at)
|
12.11.26
|Schwacher Handel: SDAX verliert am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
12.11.26
|Schwacher Handel: So steht der SDAX am Mittag (finanzen.at)
|
12.11.26
|Sixt-Aktie nachgefragt: Urlaubsboom beschert kräftiges Wachstum und höhere Ziele (dpa-AFX)
|
12.11.26
|ROUNDUP: Sixt hebt Prognose nach starkem Urlaubsquartal - Aktie zieht an (dpa-AFX)
|
12.11.26
|XETRA-Handel SDAX beginnt Donnerstagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
Analysen zu Sixt SE St.
|17.11.26
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.11.26
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|13.11.26
|Sixt Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.11.26
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|13.11.26
|Sixt Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.11.26
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|13.11.26
|Sixt Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.06.26
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.05.26
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.03.26
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.02.26
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Sixt SE St.
|71,20
|-1,11%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Euphorie nach NVIDIA-Wende bereits wieder abgeflaut: ATX und DAX schließen tief im Minus -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen gespalten
Der heimische Leitindex gab am Dienstag deutlich ab. Der DAX verlor unterdessen ebenfalls klar. Die US-Börsen zeigten sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. In Fernost zeigen sich die Märkte unterdessen uneinheitlich.