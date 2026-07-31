EQS-DD: SM Wirtschaftsberatungs AG: Martin Schmitt, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



31.07.2026 / 13:40 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Martin Nachname(n): Schmitt

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

SM Wirtschaftsberatungs AG

b) LEI

529900BQREX03QDSFT72

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A1RFMZ1

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 4,38 EUR 4.958,16 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 4,3800 EUR 4.958,1600 EUR

e) Datum des Geschäfts

30.07.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA - FREIVERKEHR MIC: XFRA

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

31.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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